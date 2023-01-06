ВСУ подняли авиацию над Киевской областью
Украинская авиация начала работу над Киевской областью, сообщает городская военная администрация столицы Украины.
«В небе Киевской области работает наша авиация», — говорится в сообщении.
Как пишет украинское издание «Страна.ua», причиной мог стать вылет российского боевого самолёта в Белоруссии, который может нести гиперзвуковые ракеты.
Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Отмечается, что сигналы поступили во все области в течение трёх минут, при этом обычно это занимает более длительное время.
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