ВСУ подняли авиацию над Киевской областью

«В небе Киевской области работает наша авиация», — говорится в сообщении.

Как пишет украинское издание «Страна.ua», причиной мог стать вылет российского боевого самолёта в Белоруссии, который может нести гиперзвуковые ракеты.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Отмечается, что сигналы поступили во все области в течение трёх минут, при этом обычно это занимает более длительное время.

