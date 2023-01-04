Российские лётчики сбили МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, это МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой народной республики и населённого пункта Новопавловка Николаевской области сбиты самолёты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины», - уточнил он.

Ранее начальник войсковой ПВО Вооружённых сил России Александр Леонов заявил, что по состоянию на 25 декабря 2022 года российская войсковая ПВО в ходе спецоперации сбила более 160 самолётов и вертолётов, сообщает RT.

