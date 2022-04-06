Временный запрет полётов на юге РФ продлили в седьмой раз

Федеральное агентство воздушного транспорта вновь объявило о продлении запрета на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России, на этот раз до 13 апреля. Это уже седьмая пролонгация ограничений.

Временно закрыты воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Для организации доставки пассажиров до этих городов авиаперевозчикам рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничения на полеты внутри России были введены 24 февраля, когда началась специальная военная операция на Украине. После частичный запрет на полёты неоднократно продлевали.

