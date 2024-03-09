«Воля случая?»: Покорителю космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 90 лет
Во времена Юрия Гагарина было множество ярких личностей, но именно ему выпала честь первым лететь в космос, заявил НСН Александр Железняков.
Первый космонавт в истории, Герой Советского Союза Юрий Гагарин отличался своей целеустремленностью, при этом его коллеги также были готовы отправиться в космос, заявил действительный член (академик) Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в разговоре с НСН.
Советскому космонавту Юрию Гагарину 9 марта исполнилось бы 90 лет. Первый космический полет он совершил 12 апреля 1961 года. Гагарин погиб 27 марта 1968 года в авиационной катастрофе в ходе учебного полета на самолете МиГ-15УТИ вместе с инструктором Владимиром Серегиным.
«Гагарин отличался целеустремленностью. Надо признать, что, все-таки, так сложились обстоятельства, что именно ему выпала честь первым лететь в космос, это воля случая. Его коллеги тоже были готовы к этому, но повезло Юрию Алексеевичу. В то время, когда состоялся гагаринский полет, было очень много ярких личностей. Тогда не только к полету в космос готовились, но и активно осваивали Антарктиду, например. Эти люди тоже были популярны в народе, были летчики. Гагарин не один такой был, это время такое было», - сказал собеседник НСН.
По его словам, великий космонавт гордился бы современным освоением космоса.
«Я думаю, Гагарин бы гордился тем, что сейчас происходит в сфере изучения космоса, потому что многое сделано за эти годы, есть, чем гордиться, но есть и о чем сожалеть... Но, все-таки, космонавтика двигается вперед, человечество продвигается в космосе», - заключил Железняков.
Ранее стало известно, что выставку в честь 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина организовали в Музее космонавтики в стилобате монумента «Покорителям космоса» на Аллее Космонавтов ВДНХ, передает «Радиоточка НСН». Как отметил на церемонии открытия экспозиции глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, имя первого человека, вышедшего на орбиту Земли, навечно вписано золотыми буквами в историю мировой космонавтики.
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