«Роскосмос» запланировал более 40 космических пусков в 2024 году
«Роскосмос» планирует осуществить свыше 40 космических пусков до конца текущего года. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов в беседе с порталом Pro Космос.
«Но планы всегда остаются планами. Мы и в прошлом году планировали большее количество пусков. Но, к сожалению, по ряду объективных обстоятельств нам не удалось выполнить полностью пусковую программу», — поделился Борисов.
Как отметил глава госкорпорации, усилия для обеспечения ритмичной совместной работы предприятий «Роскосмоса» были предприняты в прошлом году и продолжаются в текущем. Это необходимо, чтобы исключить переносы. Борисов подчеркнул, что выполнение всей пусковой программы — основная задача госкорпорации на этот год.
Ранее Юрий Борисов сообщил, что «Роскосмос» готов в апреле осуществить первый пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный, напоминает RT.
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