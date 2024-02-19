«Роскосмос» запланировал более 40 космических пусков в 2024 году

«Но планы всегда остаются планами. Мы и в прошлом году планировали большее количество пусков. Но, к сожалению, по ряду объективных обстоятельств нам не удалось выполнить полностью пусковую программу», — поделился Борисов.

Как отметил глава госкорпорации, усилия для обеспечения ритмичной совместной работы предприятий «Роскосмоса» были предприняты в прошлом году и продолжаются в текущем. Это необходимо, чтобы исключить переносы. Борисов подчеркнул, что выполнение всей пусковой программы — основная задача госкорпорации на этот год.

Ранее Юрий Борисов сообщил, что «Роскосмос» готов в апреле осуществить первый пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный, напоминает RT.

