Военный аналитик рассказал о самом важном в беспилотнике «Альтиус-У»

«Он интересен и уникален для России, потому что у нас нет своих тяжелых БПЛА. Эта отрасль у нас только возрождается. В советское время БПЛА уделялось большое внимание, а затем наступил провал. Предназначение этого беспилотника – долгосрочный мониторинг и разведка, то есть не ударная функция, а именно разведывательная. За счет того, что используется комбинированная турбовинтовая схема, он может долго летать – это наиболее экономичный режим работы двигателей. Он почти сутки может находиться в полете», - сказал он.

По словам эксперта, для беспилотных летательных аппаратов главное не то, как он летает, а как управляется и как передает информацию.

«Если сравнивать его с американским Global Hawk, их основным БПЛА, то единственное преимущество нашего – он дешевле. Самое важное - какая электроника в него напичкана, и насколько она локализована у нас в стране. Про это, естественно, никто не сообщает. Что он появился, летает, управляется - уже хорошо», - добавил Дрозденко.

Ранее Минобороны опубликовало видео первых испытаний беспилотника «Охотник».

