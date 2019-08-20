Военный аналитик рассказал о самом важном в беспилотнике «Альтиус-У»

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» в эфире НСН рассказал, в чем значимость нового беспилотника.



Видео испытательного полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Альтиус-У» обнародовало российское Минобороны. Полет длился 32 минуты на высоте до 800 м в автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. По сообщениям военных, все системы комплекса отработали штатно.

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в эфире НСН рассказал, в чем значимость нового беспилотника.

Минобороны показало первый полёт беспилотника «Охотник». Видео

«Он интересен и уникален для России, потому что у нас нет своих тяжелых БПЛА. Эта отрасль у нас только возрождается. В советское время БПЛА уделялось большое внимание, а затем наступил провал. Предназначение этого беспилотника – долгосрочный мониторинг и разведка, то есть не ударная функция, а именно разведывательная. За счет того, что используется комбинированная турбовинтовая схема, он может долго летать – это наиболее экономичный режим работы двигателей. Он почти сутки может находиться в полете», - сказал он.

По словам эксперта, для беспилотных летательных аппаратов главное не то, как он летает, а как управляется и как передает информацию.

«Если сравнивать его с американским Global Hawk, их основным БПЛА, то единственное преимущество нашего – он дешевле. Самое важное - какая электроника в него напичкана, и насколько она локализована у нас в стране. Про это, естественно, никто не сообщает. Что он появился, летает, управляется - уже хорошо», - добавил Дрозденко.

Ранее Минобороны опубликовало видео первых испытаний беспилотника «Охотник».

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Фото: Министерство обороны РФ
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