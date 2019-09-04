Вместо бизнес-джета Минпромторг призвали разработать замену АН-2

В следующем году в России начнется разработка пассажирского сверхзвукового самолета. Об этом «Ведомостям» рассказал глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Объединенная авиастроительная корпорация, которая будет работать в этом направлении, не будет создавать бизнес-джет на базе бомбардировщика Ту-160. Это будет совершенно новая разработка.

Главная претензия к Ту-160 состоит в том, что он не подходит на роль гражданского лайнера, так как не рассчитан на длительный полет быстрее скорости звука.

Некоторые характеристики нового лайнера Денис Мантуров озвучил. Это будет самолет, рассчитанный на 16-19 человек, он будет развивать скорость до 2-3 тысяч километров в час.

Насколько жизнеспособна эта идея и смогут ли конструкторы уложиться в обозначенные сроки (Минпромторг к 2026 году надеется испытать демонстраторы), НСН рассказал председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов.

«Это известная идея мирового масштаба. Многие государства думают над тем, как вернуть сверзвуковые самолеты в штатные полёты. Напомню, что мы первые начали на Ту-154 начали выполнять регулярные рейсы. Потом был европейский «Конкорд». А сегодня гражданских сверзвуковых самолетов нет ни у кого. Разработка нового самолета несет новый уровень подготовки инженеров, техников, это новые технологии, это серьезный толчок к развитию промышленности в нашей стране, чего нам очень не хватает», - оценил планы главы Минпромторга авиаэксперт.