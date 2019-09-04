Вместо бизнес-джета Минпромторг призвали разработать замену АН-2
Экс-замминистра гражданской авиации СССР предложил Денису Мантурову решать первостепенные задачи, а не реализовывать идеи для богатых.
В следующем году в России начнется разработка пассажирского сверхзвукового самолета. Об этом «Ведомостям» рассказал глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Объединенная авиастроительная корпорация, которая будет работать в этом направлении, не будет создавать бизнес-джет на базе бомбардировщика Ту-160. Это будет совершенно новая разработка.
Главная претензия к Ту-160 состоит в том, что он не подходит на роль гражданского лайнера, так как не рассчитан на длительный полет быстрее скорости звука.
Некоторые характеристики нового лайнера Денис Мантуров озвучил. Это будет самолет, рассчитанный на 16-19 человек, он будет развивать скорость до 2-3 тысяч километров в час.
Насколько жизнеспособна эта идея и смогут ли конструкторы уложиться в обозначенные сроки (Минпромторг к 2026 году надеется испытать демонстраторы), НСН рассказал председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов.
«Это известная идея мирового масштаба. Многие государства думают над тем, как вернуть сверзвуковые самолеты в штатные полёты. Напомню, что мы первые начали на Ту-154 начали выполнять регулярные рейсы. Потом был европейский «Конкорд». А сегодня гражданских сверзвуковых самолетов нет ни у кого. Разработка нового самолета несет новый уровень подготовки инженеров, техников, это новые технологии, это серьезный толчок к развитию промышленности в нашей стране, чего нам очень не хватает», - оценил планы главы Минпромторга авиаэксперт.
«Идея хороша. Но сначала нужно заняться действительно необходимыми самолетами. А пассажирские сверхзвуковые лайнеры…Пока острой в них необходимости нет».
При этом Олег Смирнов оговорился, что не очень верит в обозначенные сроки. Слишком мало времени. Тем более что сейчас важнее строительство самолетов другого типа.
«Мы давно просим заменить АН-2, который служит уже более 70 лет. Он летает на скорости 200 км/ч. Заканчивает свой ресурс АН-24, но он до сих пор не превзойден по своим тактико-техническим показателям, потому что он садится на грунт, на лед, снег. Нужно довести до ума SS-100, от которого отвернулся весь мир. И не повторяя ошибок, нужно закончить самолет МС-21. Его провозгласили лучшим в мире, но об этом нужно говорить, когда будет пройдена сертификация»,- отметил Олег Смирнов.
Напомним, Владимир Путин во время визита на казанский авиазавод им. Горбунова предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160.
Тогда же ПАО «Туполев» заявил, что создаст прототип лайнера к 2024 году. СМИ писали, что цена билета бизнес-класса на рейс Москва — Хабаровск составит более 150 тысяч рублей.
«Нужно смотреть в будущее. Нам нужны самолеты, которые будут летать в отдалённые уголки страны, где нет ни автомобильных, ни железных дорог, где нет аэродромов, где есть прямая связь между населением этих поселков и городков и возможностью улететь на большую землю. Вот это первоочередная задача министерства. И мы ждем ее выполнения уже 25 лет, но пока дождаться никак не можем», - укорил ведомство в бездействии Олег Смирнов.
Экономисты отрасли подсчитали, что создание нового сверхзвукового самолета с новым двигателем и сверхсовременными материалами может обойтись в $10-12 млрд, а цена одного такого самолета может составить около $250 млн.
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