«Проблема существует»: Властям напомнили о льготах авиакомпаниям на фоне долгов за лизинг
Для многих российских авиакомпаний выплата налогов в 25% будет выбиваться за рамки их финансовых возможностей, отметил в эфире НСН Олег Пантелеев.
Практика предоставления налоговых послаблений авиакомпаниям РФ существует, однако это спорный момент, когда речь идет о долгах за лизинг иностранных самолетов, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в разговоре с НСН.
Ранее «Известия» сообщили, что проблемы с лизинговыми самолетами могут затронуть три десятка мелких и средних авиакомпаний, которые обеспечивают более четверти (26%) пассажирских перевозок внутри России. Отмечается, что с введением санкций многие из них перестали перечислять лизинговые платежи за иностранные самолеты. Государство планирует списать эти долги, но если подобное произойдет, то в 2025 году перевозчикам начислят 25% налога на прибыль с этих сумм. Представители отрасли полагают, что это станет неподъемной финансовой ношей для многих из них. На этом фоне Пантелеев назвал один из способов поддержки авиакомпаний.
«В целом, некоторые меры поддержки, в том числе, налогообложений, применительно к российской авиатранспортной отрасли, существуют. Напомним, что при выполнении полетов по ряду внутрироссийских направлений ранее была установлена льготная ставка НДС. Например, в свое время, сейчас это правда не актуально, при полетах в Крым была установлена нулевая ставка. При полетах в Москву была установлена ставка льготная. И это означает, что вообще практика предоставления налоговых послаблений авиакомпаниям существует. Но здесь речь идет о довольно специфичной ситуации, с которой раньше наша авиатранспортная отрасль не сталкивалась. Я надеюсь, что решение будет найдено. Обстоятельства, что власти находятся в диалоге с отраслевым сообществом, вселяют оптимизм именно с точки зрения решения этой проблемы», - сказал Пантелеев.
Он согласился с тем, что для многих авиакомпаний выплата таких налогов будет выбиваться за рамки их финансовых возможностей. При этом Пантелеев выразил надежду на решение проблемы властями.
«Для многих авиакомпаний выплата таких налогов будет явно выбиваться за рамки их финансовых возможностей. Поэтому риски ухудшения финансового положения авиакомпаний, для которых это актуально, существуют. С другой стороны, инфоповодом к подготовке этой заметки стало то, что Минфин и Минтранс обсудили эту проблему с сообществом авиакомпаний в лице Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. И сейчас отраслевая ассоциация будет готовить предложение, каким образом можно эту ситуацию урегулировать, то есть вывести авиакомпании из-под угрозы уплаты налога на прибыль именно в связи с долгами перед лизинговыми компаниями. Таким образом, мы можем констатировать, что отраслевое сообщество обозначило перед властями эту проблему со всей остротой и со всеми возможными негативными последствиями. Власти приняли сведения, что такая проблема существует и, естественно, готовы к диалогу для того, чтобы не поставить под угрозу выполнение полетов российских авиакомпаний», - добавил собеседник НСН.
По данным Росавиации, в России пассажирскими перевозками занимаются более 30 авиакомпаний. РБК со ссылкой на открытые данные и источники сообщал, что российские авиакомпании за 2023-й и начало 2024 года выкупили у своих иностранных лизингодателей 165 самолетов из 400. При этом, по информации NordStar, выкупить лизинговые самолеты за счет средств Фонда национального благосостояния смогли только «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7 Airlines, передает «Радиоточка НСН».
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