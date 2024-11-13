«Проблема существует»: Властям напомнили о льготах авиакомпаниям на фоне долгов за лизинг

Практика предоставления налоговых послаблений авиакомпаниям РФ существует, однако это спорный момент, когда речь идет о долгах за лизинг иностранных самолетов, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в разговоре с НСН.

Ранее «Известия» сообщили, что проблемы с лизинговыми самолетами могут затронуть три десятка мелких и средних авиакомпаний, которые обеспечивают более четверти (26%) пассажирских перевозок внутри России. Отмечается, что с введением санкций многие из них перестали перечислять лизинговые платежи за иностранные самолеты. Государство планирует списать эти долги, но если подобное произойдет, то в 2025 году перевозчикам начислят 25% налога на прибыль с этих сумм. Представители отрасли полагают, что это станет неподъемной финансовой ношей для многих из них. На этом фоне Пантелеев назвал один из способов поддержки авиакомпаний.