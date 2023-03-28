Власти Южной Кореи одобрили закупку у США вертолётов Chinook
Власти Южной Кореи одобрили закупку у США вертолётов CH-47F Chinook, сообщает ТАСС.
В Национальном управлении оборонных закупок (DAPA) не стали уточнять количество техники, которая будет закуплена, однако отметили, что сделка оценивается в 1,15 млрд долларов.
В ведомстве указали, что новые вертолёты закупаются в качестве замены устаревшим CH-47D, что позволит «гарантировать безопасность полётов», а также увеличит возможности по транспортировке и при проведения спасательных операций.
Отмечается, что продажу вертолётов также одобрили власти США, винтокрылые машины будут произведены к 2028 году.
Ранее власти Филиппин, опасаясь санкций США, отказались от покупки 16 российских военно-транспортных вертолётов, Ми-17, сообщает RT.
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