Власти Южной Кореи одобрили закупку у США вертолётов Chinook

В Национальном управлении оборонных закупок (DAPA) не стали уточнять количество техники, которая будет закуплена, однако отметили, что сделка оценивается в 1,15 млрд долларов.

В ведомстве указали, что новые вертолёты закупаются в качестве замены устаревшим CH-47D, что позволит «гарантировать безопасность полётов», а также увеличит возможности по транспортировке и при проведения спасательных операций.

Отмечается, что продажу вертолётов также одобрили власти США, винтокрылые машины будут произведены к 2028 году.

Ранее власти Филиппин, опасаясь санкций США, отказались от покупки 16 российских военно-транспортных вертолётов, Ми-17, сообщает RT.

