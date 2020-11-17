Рогозин захотел найти владельцев российского «Бурана»

Тем временем, создатель сайта и книги о «Буране» Вадим Лукашевич поддержал идею главы «Роскосмоса» и готов помочь найти контакты его владельцев, сообщил он РИА «Новости».

«Это хорошая идея сама по себе - вернуть, восстановить и под какой-то навес поставить, допустим, на тот же самый ВДНХ», - отметил эксперт.

Напомним, по поручению Дмитрия Рогозина планируется разработать версии крылатого пилотируемого корабля для полетов в космос на замену «Союз МС». При этом ориентироваться при работе эксперты будут на корабль «Буран», который был впервые запущен в 1988 году.

«Буран» был способен совершать длительные (до 30 суток) полеты, орбитальное маневрирование, управляемый спуск и самолетную посадку на специально оборудованный аэродром.

