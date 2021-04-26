ВКС России испытали новую противоракету
Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщается на сайте Минобороны РФ.
Командир соединения ПРО ВКС Сергей Грабчук отметил, что ракета прошла несколько испытаний, в ходе которых подтвердила заложенные характеристики. «Боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — добавил Грабчук.
Система ПРО состоит на вооружении Воздушно-космических сил России. Она предназначена для защиты от ударов с воздуха.
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