Герой России обвинил Минобороны в беспечности после ЧП под Калугой
Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН заявил, что не понимает, как могли погибнуть военные летчики под Калугой.
На аэродроме под Калугой трое военных погибли при ошибочном срабатывании катапульты после запуска двигателей бомбардировщика Ту-22М3, когда он еще находился на земле. На борту самолета находилось четыре человека. Выжить удалось только одному из них, среди погибших — командир полка.
Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН заявил, что не понимает, как это могло произойти.
«Как они могли погибнуть? Мы сделали систему катапульты 0:0, она нормально работает даже при высоте 0 метров и скорости 0 км/ч. Вот пусть министерство обороны отвечает за свою беспечность и так далее. Но такого не может быть, чтобы они погибли при катапультировании, я сам лично эту систему испытывал», - сказал Тон.
Ранее Толбоев в эфире НСН гневно высказался об обстановке в российском авиастроении.
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