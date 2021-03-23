Герой России обвинил Минобороны в беспечности после ЧП под Калугой

На аэродроме под Калугой трое военных погибли при ошибочном срабатывании катапульты после запуска двигателей бомбардировщика Ту-22М3, когда он еще находился на земле. На борту самолета находилось четыре человека. Выжить удалось только одному из них, среди погибших — командир полка.

Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН заявил, что не понимает, как это могло произойти.

«Как они могли погибнуть? Мы сделали систему катапульты 0:0, она нормально работает даже при высоте 0 метров и скорости 0 км/ч. Вот пусть министерство обороны отвечает за свою беспечность и так далее. Но такого не может быть, чтобы они погибли при катапультировании, я сам лично эту систему испытывал», - сказал Тон.

Ранее Толбоев в эфире НСН гневно высказался об обстановке в российском авиастроении.

