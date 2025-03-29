ВКС получили первую в 2025 году партию истребителей Су-35С
Воздушно-космические силы России получили первую в текущем году партию истребителей Су-35С. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
«Объединенная авиастроительная корпорация... передала ВКС России первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С», - указано в сообщении.
Воздушные суда поколения 4++ полностью прошли заводские испытания, были приняты техническим составом. Летчики Минобороны протестировали истребители в различных рабочих режимах. Как отметили в госкорпорации, самолеты совершили перелет на аэродром базирования.
Ранее входящая в «Ростех» Объединенная двигателестроительная корпорация передала партию серийных авиационных двигателей ПД-14 для установки на российский самолет МС-21.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru