Вице-премьер Борисов заявил о возможной катастрофе на МКС

Состояние Международной космической станции (МКС) может привести к необратимым последствиям вплоть до катастрофы. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил Борисов, Россия не может подвергать угрозе жизни космонавтов и не должна допускать ухудшения ситуации на МКС, связанной со старением конструкции.

По словам вице-премьера, власти страны способны профинансировать проект новой орбитальной станции, которая станет промежуточным пунктом для полетов к Луне.

«Может быть, она очень серьезно рассматривается, станция, как некий передаточный пункт, такой промежуточный, в частности для полетов и освоения Луны и окололунного пространства», — добавил Борисов.

Ранее космонавт Сергей Рыжиков, на минувшей неделе вернувшийся с МКС на Землю, сообщил, что станция находится в хорошем состоянии. По словам космонавта, видимых причин для сокращения сроков эксплуатации МКС нет.

