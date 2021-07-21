Мэр украинского Днепра оказался космическим туристом

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов сообщил, что готовится к полету в космос на корабле компании Ричарда Брэнсона Virgin Galactic.

Филатов сообщил изданию «Украинская правда», что приобрел билет в космос за $175 тысяч в 2009 году и сейчас занимает 146-е место в списке космических туристов.

По данным градоначальника, билет в космос есть и у украинского бизнесмена Андрея Пальчевского, очередь которого между 300 и 400 местами, отмечает РИА Новости.

«Челнок берет шесть пассажиров. Ну, посчитайте, 146 разделить на шесть – в принципе, это не так и долго. Вообще-то, запуски планируют чуть ли не еженедельно, когда это все встанет на рельсы. Но никто не говорит точно, потому что очень много зависит от погоды. Даже Ричарду (Брэнсону – прим. НСН), если вы видели, на полтора часа перенесли вылет», - сказал Филатов, отвечая на вопрос, когда конкретно состоится его полет.

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Как сообщалось, основатель Virgin Group, британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил 11 июля суборбитальный полет на ракетоплане Unity, принадлежащей ему космической компании Virgin Galactic.

Другой миллиардер, богатейший человек в мире, основатель Amazon американец Джефф Безос 20 июля поднялся на высоту выше 100 километров над Землей на ракете New Shepard, построенной его компанией Blue Origin.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДнепропетровскУкраинаКосмос
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