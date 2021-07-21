Мэр украинского Днепра оказался космическим туристом
Мэр украинского города Днепр Борис Филатов сообщил, что готовится к полету в космос на корабле компании Ричарда Брэнсона Virgin Galactic.
Филатов сообщил изданию «Украинская правда», что приобрел билет в космос за $175 тысяч в 2009 году и сейчас занимает 146-е место в списке космических туристов.
По данным градоначальника, билет в космос есть и у украинского бизнесмена Андрея Пальчевского, очередь которого между 300 и 400 местами, отмечает РИА Новости.
«Челнок берет шесть пассажиров. Ну, посчитайте, 146 разделить на шесть – в принципе, это не так и долго. Вообще-то, запуски планируют чуть ли не еженедельно, когда это все встанет на рельсы. Но никто не говорит точно, потому что очень много зависит от погоды. Даже Ричарду (Брэнсону – прим. НСН), если вы видели, на полтора часа перенесли вылет», - сказал Филатов, отвечая на вопрос, когда конкретно состоится его полет.
Как сообщалось, основатель Virgin Group, британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил 11 июля суборбитальный полет на ракетоплане Unity, принадлежащей ему космической компании Virgin Galactic.
Другой миллиардер, богатейший человек в мире, основатель Amazon американец Джефф Безос 20 июля поднялся на высоту выше 100 километров над Землей на ракете New Shepard, построенной его компанией Blue Origin.
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