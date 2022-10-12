В Японии ракету-носитель со спутниками уничтожили вскоре после запуска
Аэрокосмическое агентство Японии (JAXA) приняло решение уничтожить свою ракету «Эпсилон-6» с восемью спутниками вскоре после старта. Об этом сообщает РИА Новости.
Ракету-носитель отправили на орбиту 12 октября с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима, отмечает телеканал «360». После пуска аппарата возникли какие-то проблемы, и провести нормальный полет не удалось, пишет «Свободная пресса».
Вскоре после запуска «Эпсилон-6» традиционная трансляция, которая проводится до вывода спутников на орбиту, была прекращена. Ракету решили сбить.
JAXA заявило, что инцидент стал первым случаем неполадок с этой ракетой-носителем. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии собирает данные о случившемся.
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