В Японии ракету-носитель со спутниками уничтожили вскоре после запуска

Аэрокосмическое агентство Японии (JAXA) приняло решение уничтожить свою ракету «Эпсилон-6» с восемью спутниками вскоре после старта. Об этом сообщает РИА Новости.

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз» с аппаратом «ГЛОНАСС-К»

Ракету-носитель отправили на орбиту 12 октября с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима, отмечает телеканал «360». После пуска аппарата возникли какие-то проблемы, и провести нормальный полет не удалось, пишет «Свободная пресса».

Вскоре после запуска «Эпсилон-6» традиционная трансляция, которая проводится до вывода спутников на орбиту, была прекращена. Ракету решили сбить.

JAXA заявило, что инцидент стал первым случаем неполадок с этой ракетой-носителем. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии собирает данные о случившемся.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КосмосРакета-носительЯпония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры