В Японии ракету-носитель со спутниками уничтожили вскоре после запуска

Ракету-носитель отправили на орбиту 12 октября с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима, отмечает телеканал «360». После пуска аппарата возникли какие-то проблемы, и провести нормальный полет не удалось, пишет «Свободная пресса».

Вскоре после запуска «Эпсилон-6» традиционная трансляция, которая проводится до вывода спутников на орбиту, была прекращена. Ракету решили сбить.

JAXA заявило, что инцидент стал первым случаем неполадок с этой ракетой-носителем. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии собирает данные о случившемся.

