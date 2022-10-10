С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз» с аппаратом «ГЛОНАСС-К»

«В понедельник, 10 октября, в 5.52 мск с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К"», — говорится в сообщении ведомства.

Весь процесс прошел штатно, пишет RT. Корабль вышел на орбиту, управление им взяли на себя наземные службы, отмечает «Свободная пресса».

