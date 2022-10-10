С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз» с аппаратом «ГЛОНАСС-К»
Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-К» успешно стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В понедельник, 10 октября, в 5.52 мск с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К"», — говорится в сообщении ведомства.
Весь процесс прошел штатно, пишет RT. Корабль вышел на орбиту, управление им взяли на себя наземные службы, отмечает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+18 820 / сут.
Умерли
388 тыс.+102 / сут.
Выздоровели
20,4 млн+28 793 / сут.
- Белгородские власти объяснили звуки взрывов в городе
- Мэр финского Турку потребовала убрать консульство России из города
- В Курской области усилят территориальный гарнизон для защиты границы
- Кличко заявил о попаданиях по объектам критической инфраструктуры Киева
- С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз» с аппаратом «ГЛОНАСС-К»
- Цены на газ в Европе опустились ниже $1500
- В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро
- Ростуризм представит меры поддержки туротрасли в Крыму
- Азербайджан обвинил военных Армении в обстреле приграничных районов
- Стремоусов заявил о взятии в плен двух офицеров украинской разведки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru