С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз» с аппаратом «ГЛОНАСС-К»

Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-К» успешно стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту

«В понедельник, 10 октября, в 5.52 мск с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К"», — говорится в сообщении ведомства.

Весь процесс прошел штатно, пишет RT. Корабль вышел на орбиту, управление им взяли на себя наземные службы, отмечает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КосмодромМинобороны РФКосмический Корабль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры