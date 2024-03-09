В Японии отложили первый запуск ракеты с частного космодрома

Первый в Японии запуск частной ракеты Kairos-1 с малым спутником с частного космодрома Spaceport Kii в префектуре Вакаяма отложили. Об этом сообщает РИА Новости.

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Планировалось, что пуск ракеты компании Space One пройдет в 11:01 (05:01 мск), однако Kairos-1 не сдвинулась с места после финального отсчета. Затем запуск отложили на 16 минут, однако он вновь не увенчался успехом. Сроки пуска решили изменить.

По словам губернатора Вакаямы Сюхэй Кисимото, пуск отложили из-за входа судна в акваторию, объявленную зоной повышенной опасности в связи с запуском ракеты.

Пуск Kairos-1 должен был стать первым в Японии, осуществленным с частного космодрома. Если впоследствии спутник с помощью ракеты выведут на заданную орбиту, это станет первым в стране успешным запуском космического аппарата силами частного бизнеса.

Ранее с космодрома во Флориде стартовала ракета Falcon-9 с кораблем Crew Dragon, на борту которого находился российский космонавт Александр Гребенкин, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Корабль уже пристыковался к Международной космической станции.

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ФОТО: РИА Новости
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