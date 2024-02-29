Ракету «Союз-2.1б» запустили с космодрома Восточный
Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с гидрометеорологическим аппаратом «Метеор-М» №2-4, 17 российскими малыми спутниками и одним иранским аппаратом стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщает РИА Новости.
Пуск стал первым для площадки в 2024 году. «Союз-2.1б» стартовал по плану, в 08:43:26 мск. Ракета уже вывела разгонный блок «Фрегат» на околоземную орбиту. Отделение «Метеора-М» запланировано через 59 минут 46 секунд после пуска ракеты.
Далее разгонный блок доставит на орбиты 16 спутников группировки системы SITRO-AIS для трекинга морских судов, а также аппарат дистанционного зондирования Земли «Зоркий-2М».
Ранее на космодром Восточный отправили первую летную ракету-носитель «Ангара-А5» для проведения испытаний, пишет RT.
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