Ракету «Союз-2.1б» запустили с космодрома Восточный

Пуск стал первым для площадки в 2024 году. «Союз-2.1б» стартовал по плану, в 08:43:26 мск. Ракета уже вывела разгонный блок «Фрегат» на околоземную орбиту. Отделение «Метеора-М» запланировано через 59 минут 46 секунд после пуска ракеты.

Далее разгонный блок доставит на орбиты 16 спутников группировки системы SITRO-AIS для трекинга морских судов, а также аппарат дистанционного зондирования Земли «Зоркий-2М».

Ранее на космодром Восточный отправили первую летную ракету-носитель «Ангара-А5» для проведения испытаний, пишет RT.

