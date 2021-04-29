В Тихом океане затоплен «Прогресс МС-14»

Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане, говорится в сообщении «Роскосмоса».

Российский грузовой корабль «Прогресс» запустят к МКС 30 июня

Корабль сошёл с околоземной орбиты и прекратил своё существование. Несгоревшие в атмосфере фрагменты «Прогресса» упали на так называемое кладбище космических кораблей в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Следующий запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17» запланирован на 30 июня. Изначально запуск «Прогресса МС-17» должен был состояться 29 марта.

Российский грузовой корабль «Прогресс» запустят к МКС 30 июня.

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