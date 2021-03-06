Российский грузовой корабль «Прогресс» запустят к МКС 30 июня

Запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17» запланирован на 30 июня, сообщает журнал «Русский космос».

Изначально запуск «Прогресса МС-17» должен был состояться 29 марта. Грузовой корабль прибудет на Международную космическую станцию (МКС) во время следующей, 65-й экспедиции.

Перенос сроков запуска стал причиной изменения плана доставки научного оборудования на МКС. Отмечается, что аппаратура для экспериментов «Биодеградация», «Асептик», «Каскад», «Фотобиореактор» была доставлена 17 февраля на корабле «Прогресс МС-16».

«А матчасть для научных работ "Микровир", "МСК-2" и "Биополимер" отправится на МКС пилотируемым кораблем "Союз МС-18" в апреле», — уточняет журнал.

Предыдущий грузовой корабль «Прогресс МС-16» был запущен с космодрома Байконур 15 февраля и пристыковался к МКС два дня спустя. Корабль должен был пристыковаться к станции автоматически, однако из-за отклонения от оси причаливания космонавтам пришлось провести стыковку вручную. «Прогресс МС-16» доставил на МКС более 2,5 тонны груза, в частности, топливо дозаправки, питьевую воду, сжатый газ, а также различное оборудование и материалы.

