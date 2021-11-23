Фрагмент ракеты Илона Маска сблизится с МКС
Фрагмент американской ракеты Falcon 9 приблизится к Международной космической станции (МКС). Об этом на своём сайте сообщил «Роскосмос».
В Госкорпорации рассказали, что ракета компании Space X пролетит на расстоянии в 5,5 километров от МКС 25 ноября в 07:18. В «Роскосмосе» отметили, что за ситуацией следит Главная оперативная группа управления российским сегментом МКС.
Ракета тяжёлого класса Falcon 9, компании Илона Маска Space X, была запущена в космос в 2019 году.
Ранее российские военные провели поражение находящегося на орбите спутника «Целина-Д». Проведенная операция не представляла угрозы для космонавтов МКС, отметили в Министерстве обороны России.
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