Фрагмент ракеты Илона Маска сблизится с МКС

В Госкорпорации рассказали, что ракета компании Space X пролетит на расстоянии в 5,5 километров от МКС 25 ноября в 07:18. В «Роскосмосе» отметили, что за ситуацией следит Главная оперативная группа управления российским сегментом МКС.

Ракета тяжёлого класса Falcon 9, компании Илона Маска Space X, была запущена в космос в 2019 году.

Ранее российские военные провели поражение находящегося на орбите спутника «Целина-Д». Проведенная операция не представляла угрозы для космонавтов МКС, отметили в Министерстве обороны России.

