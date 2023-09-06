В США признали усиление авторитета Индии в космонавтике

Успешная лунная миссия Chandrayaan 3 упрочит глобальные позиции Индии в космической отрасли и станет моделью для ее сотрудничества с азиатскими, африканскими и латиноамериканскими странами. Об этом сообщил SpaceNews со ссылкой на экспертов.

Роскосмос: Станция «Луна-25» сделала первый снимок обратной стороны Луны

Авторы материала указали на относительную дешевизну космической программы Индии, что может заинтересовать стесненных в средствах потенциальных партнеров страны.

Отмечается, что Индия может использовать успехи в космонавтике как мягкую силу, усиливая влияние на другие страны, воспринимающие Дели как стратегического партнера.

Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков заявил, что авария межпланетной станции «Луна-25» может привести к увеличению финансирования и ускорению реализации лунной программы России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: isro.gov.in
ТЕГИ:СШАКосмонавтикаИндия

Горячие новости

Все новости

партнеры