В США признали усиление авторитета Индии в космонавтике
Успешная лунная миссия Chandrayaan 3 упрочит глобальные позиции Индии в космической отрасли и станет моделью для ее сотрудничества с азиатскими, африканскими и латиноамериканскими странами. Об этом сообщил SpaceNews со ссылкой на экспертов.
Авторы материала указали на относительную дешевизну космической программы Индии, что может заинтересовать стесненных в средствах потенциальных партнеров страны.
Отмечается, что Индия может использовать успехи в космонавтике как мягкую силу, усиливая влияние на другие страны, воспринимающие Дели как стратегического партнера.
Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков заявил, что авария межпланетной станции «Луна-25» может привести к увеличению финансирования и ускорению реализации лунной программы России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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