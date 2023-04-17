В США отменили первый испытательный полёт космического корабля Starship

В США за 40 секунд до старта отменили первый испытательный полёт тяжёлого космического корабля Starship.

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ФОТО: Photo by Isaac Watson/NASA
ТЕГИ:СШАКосмосКосмический КорабльИлон Маск

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