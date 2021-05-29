Илон Маск представил прототип нового космического корабля Starship
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск обнародовал фото прототипа нового космического корабля Starship SN16. Публикация сделана в Twitter.
При этом Маск не стал уточнять о сроках испытаний корабля, пишет Газета.ru.
Недавно была проведена успешная посадка прототипа корабля Starship SN15, который поднялся на высоту в 10 км. Аппарат после совершенных маневров приземлился через шесть минут на бетонную посадочную площадку.
Планируется, что корабли Starship будут доставлять людей и грузы на Луну, Марс и другие планеты.
Напомним, Маск, выступая на российском марафоне «Новое знание», предположил, что внеземная жизнь существует, подчеркнув, что инопланетян еще никто не видел.
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