Илон Маск представил прототип нового космического корабля Starship

При этом Маск не стал уточнять о сроках испытаний корабля, пишет Газета.ru.

Недавно была проведена успешная посадка прототипа корабля Starship SN15, который поднялся на высоту в 10 км. Аппарат после совершенных маневров приземлился через шесть минут на бетонную посадочную площадку.

Планируется, что корабли Starship будут доставлять людей и грузы на Луну, Марс и другие планеты.

Напомним, Маск, выступая на российском марафоне «Новое знание», предположил, что внеземная жизнь существует, подчеркнув, что инопланетян еще никто не видел.

