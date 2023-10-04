В США объявили о планах построить дом на Луне

О планах до 2040 года возвести на Луне стационарный дом объявили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства, пишет «МК».

Как уточнили в NASA, в дальнейшем находиться там смогли бы не только астронавты, но и специалисты с Земли без специальной подготовки.