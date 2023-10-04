В США объявили о планах построить дом на Луне
О планах до 2040 года возвести на Луне стационарный дом объявили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства, пишет «МК».
Как уточнили в NASA, в дальнейшем находиться там смогли бы не только астронавты, но и специалисты с Земли без специальной подготовки.
Как отмечается, на реализацию проекта предполагается направить $60 миллионов.
Для строительства предлагается взять бетон, изготовленный из компонентов, которые можно найти на поверхности естественного спутника Земли. Работы будут вестись с использованием метода 3D-печати.
Ранее «Роскосмос» назвал причину аварии станции «Луна-25», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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