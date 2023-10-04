В США объявили о планах построить дом на Луне

О планах до 2040 года возвести на Луне стационарный дом объявили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства, пишет «МК».

Как уточнили в NASA, в дальнейшем находиться там смогли бы не только астронавты, но и специалисты с Земли без специальной подготовки.

Индия разработала оборудование для планируемой миссии на Венеру в 2024 году

Как отмечается, на реализацию проекта предполагается направить $60 миллионов.

Для строительства предлагается взять бетон, изготовленный из компонентов, которые можно найти на поверхности естественного спутника Земли. Работы будут вестись с использованием метода 3D-печати.

Ранее «Роскосмос» назвал причину аварии станции «Луна-25», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:СтроительствоДомNASAЛуна

Горячие новости

Все новости

партнеры