В США хотели бы продлить программу перекрестных полетов к МКС с Россией
В США хотели бы продлить программу перекрестных полетов с Россией. Об этом заявил руководитель программы Международной космической станции NASA Джоэл Монталбано после запуска корабля Crew Dragon с международным экипажем, в том числе с российским космонавтом Анной Кикиной, на борту.
«Мы считаем продление соглашения своей целью», — заявил Монталбано на пресс-конференции.
По словам исполнительного директора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергея Крикалева, в случае продления программы планируется привлечь к полетам астронавтов из других стран.
Ранее Россиянка Кикина в составе международного экипажа корабля Crew Dragon отправилась к МКС, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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