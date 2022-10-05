В США хотели бы продлить программу перекрестных полетов к МКС с Россией

В США хотели бы продлить программу перекрестных полетов с Россией. Об этом заявил руководитель программы Международной космической станции NASA Джоэл Монталбано после запуска корабля Crew Dragon с международным экипажем, в том числе с российским космонавтом Анной Кикиной, на борту.

В Роскосмосе допустили продолжение перекрестных полетов на МКС после 2024 года

«Мы считаем продление соглашения своей целью», — заявил Монталбано на пресс-конференции.

По словам исполнительного директора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергея Крикалева, в случае продления программы планируется привлечь к полетам астронавтов из других стран.

Ранее Россиянка Кикина в составе международного экипажа корабля Crew Dragon отправилась к МКС, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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