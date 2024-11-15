В Совфеде предложили запретить овербукинг для авиакомпаний

По его словам необходимо ввести запрет на подобные действия перевозчиков. Инициатива направлена на имя главы Минтранса Романа Старовойта. Гибатдинов просит увеличить штрафы за односторонний отказ авиакомпании в предоставлении услуги по перевозке пассажира и багажа, а также за просрочку доставки пассажира.

Сенатор указал, что необходимо рассмотреть возможность введения прямых компенсаций пострадавшим от овербукинга в размере 25% сверх стоимости билета в качестве неустойки.

Сегодня авиакомпании предлагают пассажиру компенсацию в размере 20-50 тысяч рублей за добровольный «пропуск» рейса из-за овербукинга, заявил бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в интервью НСН.

