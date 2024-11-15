В Совфеде предложили запретить овербукинг для авиакомпаний

В России необходимо определить понятие «сверхбронирование билетов» (овербукинг) на авиарейсах, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Айрата Гибатдинова.

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По его словам необходимо ввести запрет на подобные действия перевозчиков. Инициатива направлена на имя главы Минтранса Романа Старовойта. Гибатдинов просит увеличить штрафы за односторонний отказ авиакомпании в предоставлении услуги по перевозке пассажира и багажа, а также за просрочку доставки пассажира.

Сенатор указал, что необходимо рассмотреть возможность введения прямых компенсаций пострадавшим от овербукинга в размере 25% сверх стоимости билета в качестве неустойки.

Сегодня авиакомпании предлагают пассажиру компенсацию в размере 20-50 тысяч рублей за добровольный «пропуск» рейса из-за овербукинга, заявил бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в интервью НСН.

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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
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