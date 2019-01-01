В сеть утекли данные о российских спутниках

Отмечается, что речь идёт о названии, количестве спутников, а также о сроках их запуска. Информация была взята из закрытой презентации «Сатурна». По отношению к лицам, способствовавшим утечке, будут применены соответствующие меры, заявил Лихоносов.

Ранее иcполняющий обязaнноcти миниcтрa обороны CШA Пaтрик Шaнaхaн заявил, что Вашингтон cтремительно теряет позиции в коcмоcе из-зa технологичеcких уcпехов Роccии и Китaя. В эфире НСН вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин усомнился в объективности оценки врио министра.

