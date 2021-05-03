В Санкт-Петербурге приземлился неисправный самолет

Самолет Hawker 750, который летел из Сочи, был вынужден приземлиться в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «360».

Лайнер подал сигнал о технической неисправности. После этого самолет благополучно сел в аэропорту Пулково. При этом аварийно-спасательная команда воздушной гавани была приведена в полную боевую готовность.

Несмотря на поломку, Hawker 750 успешно приземлился на взлетно-посадочную полосу. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Борт принадлежит авиакомпании Weltall-avia.

