В Санкт-Петербурге приземлился неисправный самолет
Самолет Hawker 750, который летел из Сочи, был вынужден приземлиться в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «360».
Лайнер подал сигнал о технической неисправности. После этого самолет благополучно сел в аэропорту Пулково. При этом аварийно-спасательная команда воздушной гавани была приведена в полную боевую готовность.
Несмотря на поломку, Hawker 750 успешно приземлился на взлетно-посадочную полосу. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Борт принадлежит авиакомпании Weltall-avia.
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