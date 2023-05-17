В России стартовал серийный выпуск авиаракеты «Бронебойщик»

Новая ракета предназначена для авиационной техники, которая оснащается пусковыми блоками неуправляемых авиаракет, в том числе самолётов типа Су-25 и вертолётов серии Ми-8.

К достоинствам «Бронебойщика» относят способность разрушать фортификационные сооружения, уничтожая живую силу противника.

«В этом году мы уже сможем увидеть её применение в зоне СВО», – указал Кочкин.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская ПВО сбила в зоне спецоперации крылатую ракету Storm Shadow, переданную Великобританией Украине, сообщает RT.

