В России приостановлена разработка «лунной» ракеты

Работы прекратили на стадии технического проектирования. По его словам, программу уточнят в случае соответствующего решения «Роскосмоса».

Техническое проектирование ракеты для полетов на Луну планировалось завершить в октябре 2021 года.

Как сообщалось, российскую ракету-носитель сверхтяжелого класса для полетов к Луне могут оснастить возвращаемыми на Землю ступенями.

