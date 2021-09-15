В России приостановлена разработка «лунной» ракеты
В России прекращено техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова.
Работы прекратили на стадии технического проектирования. По его словам, программу уточнят в случае соответствующего решения «Роскосмоса».
Техническое проектирование ракеты для полетов на Луну планировалось завершить в октябре 2021 года.
Как сообщалось, российскую ракету-носитель сверхтяжелого класса для полетов к Луне могут оснастить возвращаемыми на Землю ступенями.
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