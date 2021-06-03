«Роскосмос» может создать многоразовую ракету для полетов к Луне

Российскую ракету-носитель сверхтяжелого класса для полетов к Луне могут оснастить возвращаемыми на Землю ступенями, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы «Роскосмоса».

Рогозин назвал сроки определения нового облика сверхтяжелой ракеты

Она будет сверхтяжелого класса, на компонентах ракетного топлива кислород и метан.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заяви, что считает преждевременным приступать к созданию сверхтяжелой ракеты «Енисей». По его словам, для ракеты нужен «принципиально новый маршевый двигатель». Позже «Роскосмос» заключил контракт в 1,5 млрд руб. на проектирование сверхтяжелой ракеты.

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ФОТО: flickr/C.H. HSU
ТЕГИ:КосмосРоскосмосРакетаЛуна
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