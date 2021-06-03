«Роскосмос» может создать многоразовую ракету для полетов к Луне
Российскую ракету-носитель сверхтяжелого класса для полетов к Луне могут оснастить возвращаемыми на Землю ступенями, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы «Роскосмоса».
Она будет сверхтяжелого класса, на компонентах ракетного топлива кислород и метан.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заяви, что считает преждевременным приступать к созданию сверхтяжелой ракеты «Енисей». По его словам, для ракеты нужен «принципиально новый маршевый двигатель». Позже «Роскосмос» заключил контракт в 1,5 млрд руб. на проектирование сверхтяжелой ракеты.
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