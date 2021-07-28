В России появится новый лоукостер

Группа S7 объявила о запуске новой лоукост-компании, он станет вторым в России после авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»).

Глава совета директоров и основной акционер авиаперевозчика Татьяна Филева на пресс-конференции заявила, что S7 рассчитывает начать полеты нового лоукостера в июле 2022 года.

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В начале июня министр транспорта РФ Виталий Савельев анонсировал появление в средней полосе России нового лоукостера, пишет «Газета.ру». По его словам, все мировые тренды демонстрируют тренд на развитие лоукост-перевозок.

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ФОТО: Пресс-служба МАКС 2021
ТЕГИ:АвиаперелетыЛоукостер
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