В России началась разработка нового самолета «судного дня»
Авиационная промышленность приступила к работе над новым самолетом "судного дня" на замену Ил-80, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Работы в этом направлении ведутся. Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство", - заявил Мантуров, отвечая на вопрос о разработке нового воздушного командного пункта на замену Ил-80.
"Российская авиационная промышленность может выпускать самолеты всех классов, в том числе и самолеты такого назначения", - подчеркнул министр промышленности.
Новый самолет "судного дня" для замены Ил-80 могут создать на базе пассажирского Ил-96, а самолет-ретранслятор - на базе глубоко модернизированного транспортника Ил-76, сообщил "Интерфаксу" в декабре 2020 года первый зампред коллегии ВПК РФ Андрей Ельчанинов.
В СМИ воздушные командные пункты часто называют "самолетами судного дня", так как они могут быть задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. С борта самолета можно управлять всеми видами вооруженных сил - сухопутными подразделениями, флотом, авиацией и стратегическими ракетными комплексами. Главная отличительная особенность - отсутствие иллюминаторов на фюзеляже, чтобы обезопасить пассажиров от последствий ядерного взрыва.
Ранее сообщалось, что Алжир планирует закупить у России самолеты-амфибии Бе-200. Переговоры ведутся с российским производителем лайнеров, способных противодействовать лесным пожарам в экстремальных и сложных погодных условиях. Самолеты было решено приобрести после пожаров, произошедших в нескольких регионах Алжира.
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