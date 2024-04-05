В России на уличных экранах будут показывать старты космических ракет

В сообщении говорится, что соответствующее соглашение подписали глава госкорпорации Юрий Борисов и гендиректор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Отмечается, что на уличных диджитал-экранах и медиафасадах жителям будут рассказывать о важнейших событиях в космической отрасли. Кроме запуска ракет-носителей, это работа экипажа на орбите. Также будут демонстрироваться поздравления от космонавтов.

«За пусками ракет смогут наблюдать жители Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми, Тюмени, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда и других городов», - указали в госкорпорации.

Ранее «Роскосмосом» был утверждён эскизный проект российской орбитальной станции (РОС), ключевой особенностью которой будет открытая модульная архитектура, сообщает RT.