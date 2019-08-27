Путин прокомментировал стыковку с МКС «Союза» с роботом FEDOR

Напомним, космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR в автоматическом режиме пристыковался к МКС со второй попытки. Первая была предпринята 24 августа. Она была неудачной. Виной тому - поломка оборудования системы стыковки «Курс» на модуле «Поиск» российского сегмента МКС.

Между тем, РИА ФАН отмечает, что робот проведет на борту станции две недели, а не 10 дней, как планировалось ранее. То, что стыковка произошла на три дня позже назначенного, FEDOR объяснил «попаданием в пробку». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Кстати, при отправке на Международную космическую станцию , FEDOR поздравил жителей России с Днем государственного флага. Видеопоздравление робота опубликовал Роскосмос:

«Сегодня мой первый космический полет и сегодня День государственного флага России, страны, где я создан. Со мной к МКС стартует российский флаг. Сегодня ему 350 лет. Он объединяет миллионы людей. И миллионы людей гордятся им, среди них и мои создатели. Я Skybot F-850 поздравляю россиян с Днем государственного флага России. С праздником, друзья», - заявил робот.







