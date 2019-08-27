Путин прокомментировал стыковку с МКС «Союза» с роботом FEDOR
Владимир Путин прокомментировал ситуацию, которая возникла во время стыковки с Международной космической станцией корабля «Союз МС-14» с человекоподобным роботом FEDOR на борту. Как отмечает РИА Новости, глава государства подчеркнул, что «ситуация в чём-то была и нештатной, но как обычно для российских космонавтов, они блестяще справились с работой».
Источник отмечает, что об этом президент России заявил после того, как провел телемост с космонавтами МКС Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым в павильоне ГК «Роскосмос».
Напомним, космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR в автоматическом режиме пристыковался к МКС со второй попытки. Первая была предпринята 24 августа. Она была неудачной. Виной тому - поломка оборудования системы стыковки «Курс» на модуле «Поиск» российского сегмента МКС.
Между тем, РИА ФАН отмечает, что робот проведет на борту станции две недели, а не 10 дней, как планировалось ранее. То, что стыковка произошла на три дня позже назначенного, FEDOR объяснил «попаданием в пробку». Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Кстати, при отправке на Международную космическую станцию , FEDOR поздравил жителей России с Днем государственного флага. Видеопоздравление робота опубликовал Роскосмос:
«Сегодня мой первый космический полет и сегодня День государственного флага России, страны, где я создан. Со мной к МКС стартует российский флаг. Сегодня ему 350 лет. Он объединяет миллионы людей. И миллионы людей гордятся им, среди них и мои создатели. Я Skybot F-850 поздравляю россиян с Днем государственного флага России. С праздником, друзья», - заявил робот.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Глава ООН объявил на планете «чрезвычайную климатическую ситуацию»
- МТПП обобщит опыт современной безопасности жизнедеятельности
- МС-21 совершил первый демонстрационный полет на МАКС-2019
- В Кремль не поступало приглашения на G7 от Трампа
- Против Абызова возбуждено новое уголовное дело