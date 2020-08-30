В Роскосмосе зафиксировали 80 сближений астероидов с Землей за месяц

«Астероиды из группы Аполлонов достаточно часто приближаются к Земле. Так, в августе 2020 года было зафиксировано почти 80 сближений, самое близкое из которых составило менее 8 тысяч километров», — отмечают в пресс-службе.

По наблюдениям представителей Роскосмоса, только 10 из 80 астероидов попадали в их поле зрения в предыдущие годы, остальные космические тела выявлены впервые, уточняет Газета.ru.

Напомним, астероиды группы Аполлонов пересекают земную орбиту с внешней стороны. Вся группа небесных тел носит название в честь первого астероида Аполлона, который к ней принадлежит. Его обнаружили в 1932 году.

