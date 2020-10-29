В Роскосмосе сравнили МКС с надёжным холодильником
Международная космическая станция находится в хорошем состоянии, а её надёжность сопоставима с надёжностью холодильника, заявил исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.
На мероприятии в Музее космонавтики, посвящённом 20-летию работы МКС в пилотируемом режиме, Крикалев рассказал, что надеется на работу станции намного дольше гарантийного срока. При этом исполнительный директор Роскосмоса сравнил МКС с телевизором и холодильником, реальный срок работы которых превышает гарантированный.
Крикалев отметил, что изначально МКС была рассчитана на 15-летний срок службы. Однако позже блоки «Заря» и «Звезда» были продлены в эксплуатации до 2024 года.
Ранее российский космонавт Иван Вагнер заявлял, что трещина на МКС, вызвавшая утечку воздуха в российском сегменте, могла возникнуть «от старости». По словам космонавта, 20 лет работы — рекордный срок для всех космических станций.
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