В Роскосмосе сравнили МКС с надёжным холодильником

Международная космическая станция находится в хорошем состоянии, а её надёжность сопоставима с надёжностью холодильника, заявил исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.

На мероприятии в Музее космонавтики, посвящённом 20-летию работы МКС в пилотируемом режиме, Крикалев рассказал, что надеется на работу станции намного дольше гарантийного срока. При этом исполнительный директор Роскосмоса сравнил МКС с телевизором и холодильником, реальный срок работы которых превышает гарантированный.

Крикалев отметил, что изначально МКС была рассчитана на 15-летний срок службы. Однако позже блоки «Заря» и «Звезда» были продлены в эксплуатации до 2024 года.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер заявлял, что трещина на МКС, вызвавшая утечку воздуха в российском сегменте, могла возникнуть «от старости». По словам космонавта, 20 лет работы — рекордный срок для всех космических станций.

