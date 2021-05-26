В Роскосмосе подтвердили сообщения о похищенном миллиарде

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин лично инициировал передачу в следственные органы материалов внутренней проверки по делу о хищении средств на более миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Роскосмос» оказывает следствию максимальное содействие, передает РИА Новости.

Похищенные у «Роскосмоса» деньги нашли в Гонконге и ОАЭ

Ранее о том, что главное следственное управление по Московской области завершило следствие о хищении более миллиарда рублей при поставках в 2017 году электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. По ее данным, деньги отмывали в Гонконге и ОАЭ.

Уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено 17 октября 2019 года. Фигурантами дела являются восемь человек, в том числе экс-гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев и его заместитель Степан Прохоров.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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