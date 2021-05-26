Похищенные у «Роскосмоса» деньги нашли в Гонконге и ОАЭ

Эталонные тарифы на теплоснабжение могут быть введены в РФ с 1 июля 2022 года

Причиной столкновения российского и японского судов у Хоккайдо мог стать туман

В России могут к 2030 году привлечь к исправительным работам всех заключенных с таким правом

В Сирии начались президентские выборы

До 25 °C ожидается сегодня в Москве и области