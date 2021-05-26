Похищенные у «Роскосмоса» деньги нашли в Гонконге и ОАЭ

Следственный комитет России обнаружил хищение более миллиарда рублей при поставках электронного оборудования для научно-энергетического модуля (НЭМ) на МКС, сообщил «Коммерсантъ». Деньги отмывались в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах.

Расследование инициировал «Роскосмос». В деле числятся восемь фигурантов, в том числе бывший гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев. «Энергия» и «Роскосмос» заключили контракт на поставку НЭМ на сумму свыше 15 миллиардов рублей.

В России создан ресурс для борьбы с мошенниками

Солнцев с подельниками с мая по июль 2017 года путем обмана похитили более миллиарда рублей. На счет «Энергии» поступило 1,32 миллиарда рублей для закупки оборудования, однако экспертиза выяснила, что рыночная стоимость составляет 489 миллионов. На реальную же закупку преступники потратили только 278 миллионов рублей.

Похищенные деньги оказались на счетах компаний в ОАЭ и Гонконге. Фигурантов дела обвиняют по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Они свою вину отрицают.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:РоскосмосМошенничествоРоссия
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