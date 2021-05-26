Похищенные у «Роскосмоса» деньги нашли в Гонконге и ОАЭ
Следственный комитет России обнаружил хищение более миллиарда рублей при поставках электронного оборудования для научно-энергетического модуля (НЭМ) на МКС, сообщил «Коммерсантъ». Деньги отмывались в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах.
Расследование инициировал «Роскосмос». В деле числятся восемь фигурантов, в том числе бывший гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев. «Энергия» и «Роскосмос» заключили контракт на поставку НЭМ на сумму свыше 15 миллиардов рублей.
Солнцев с подельниками с мая по июль 2017 года путем обмана похитили более миллиарда рублей. На счет «Энергии» поступило 1,32 миллиарда рублей для закупки оборудования, однако экспертиза выяснила, что рыночная стоимость составляет 489 миллионов. На реальную же закупку преступники потратили только 278 миллионов рублей.
Похищенные деньги оказались на счетах компаний в ОАЭ и Гонконге. Фигурантов дела обвиняют по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Они свою вину отрицают.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+7 884 / сут.
Умерли
119 тыс.+393 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 743 / сут.
- Ученые предложили новую альтернативу ЕГЭ
- Похищенные у «Роскосмоса» деньги нашли в Гонконге и ОАЭ
- В Иркутской области начался новый судебный процесс над «ангарским маньяком»
- Нарышкин назвал события Второй мировой войны, дискутировать о которых «кощунственно»
- Макфол призвал Путина освободить осужденных в РФ американцев
- В Югре потушили все лесные пожары
- Синоптики рассказали москвичам о погоде 26 мая
- В Сирии начались выборы президента
- Выживший рыбак сообщил, что японское судно не двигалось во время столкновения
- Умер Уильям Шекспир, привившийся от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru