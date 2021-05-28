В Росавиации предупредили об увеличении времени выдачи разрешений на полеты

В Росавиации объяснили задержку выдачи разрешений на полеты из Европы не через воздушное пространство Белоруссии большим количеством запросов от авиакомпаний.

В ведомстве отметили, что накануне Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании о возможном увеличении времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет при изменении ранее утвержденных маршрутов.

Украина закрывает небо для белорусских самолетов

Сообщается, что за минувшие сутки российские авиакомпании выполнили 134 рейса через воздушное пространство Белоруссии, европейские компании – 113 рейсов через Белоруссию и 53 рейса по альтернативным маршрутам.

Ранее сообщалось, что Бельгия собирается запретить белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БелоруссияРосавиацияСамолеты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры