В Росавиации предупредили об увеличении времени выдачи разрешений на полеты

В Росавиации объяснили задержку выдачи разрешений на полеты из Европы не через воздушное пространство Белоруссии большим количеством запросов от авиакомпаний.

В ведомстве отметили, что накануне Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании о возможном увеличении времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет при изменении ранее утвержденных маршрутов.