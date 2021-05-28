В Росавиации предупредили об увеличении времени выдачи разрешений на полеты
В Росавиации объяснили задержку выдачи разрешений на полеты из Европы не через воздушное пространство Белоруссии большим количеством запросов от авиакомпаний.
В ведомстве отметили, что накануне Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании о возможном увеличении времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет при изменении ранее утвержденных маршрутов.
Сообщается, что за минувшие сутки российские авиакомпании выполнили 134 рейса через воздушное пространство Белоруссии, европейские компании – 113 рейсов через Белоруссию и 53 рейса по альтернативным маршрутам.
Ранее сообщалось, что Бельгия собирается запретить белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.
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