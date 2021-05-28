Украина закрывает небо для белорусских самолетов

В сообщении отмечается, что решение принято в ответ на инцидент с вынужденной посадкой 23 мая самолета Ryanair и задержания находившихся на его борту сооснователя признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софии Сапеги.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что если Украина закроет свое воздушное пространство для самолетов из Белоруссии, многие россияне лишатся возможности добираться на Украину через Белоруссию. В последние семь лет это был самый удобный для них маршрут.

