Рогозин сообщил, от чего будет завесить решение о сроках эксплуатации МКС

По его словам, пока работа в рамках установленного правительством срока — до 2024 года будет продолжена. Как отметил глава госкорпорации, если будет принято решение о выходе из проекта, российская сторона за год до этого предупредит партнеров.

Ранее Рогозин заявил, что американцы не перечислили оплату за полёт астронавта Ван Де Хая на Международную космическую станцию. Он надеется получить всю сумму долга в 2 миллиарда рублей в мае, причём в рублях.

