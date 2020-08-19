В РАН объяснили происхождение сфотографированных космонавтом объектов

Загадочные объекты, снятые космонавтом Иваном Вагнером, могут быть связаны со SpaceX Илона Маска, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Российский космонавт снял с борта МКС загадочные объекты

Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал в Twitter видео, на котором заметны пять неизвестных объектов, летящих в космосе. В комментариях к нему Вагнер подчеркнул, что они движутся параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый предположил, что это могут быть спутники системы связи Starlink, а научный сотрудник отдела Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт считает, что это блики этих аппаратов.

Заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков рассказал ранее "Газете.ру", что это может быть другой искусственный спутник, он виден как точечный объект и отразился в виде бликов на оптике камеры.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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