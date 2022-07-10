В Подмосковье испытали космический аппарат «Луна-25»

По его словам, испытания проводились по программе комплексной экспериментальной отработке. Отмечается, что космический аппарат выдержал все термоциклы, предельно холодные и предельно горячие режимы.

Целью проекта является отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны.

«Луна-25» должна возобновить отечественную лунную программу, став первым в современной истории страны российским аппаратом на естественном спутнике планеты. Планировалось, что миссию запустят летом 2022 года, однако в Роскосмосе заявляли, что отправка «Луны-25» должна состояться до конца сентября.

