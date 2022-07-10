В Подмосковье испытали космический аппарат «Луна-25»
В Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности в Подмосковье состоялись тепловакуумные испытания космического аппарата «Луна-25», сообщает ТАСС со ссылкой на начальника испытательной станции НИЦ РКП Василия Бояркина.
По его словам, испытания проводились по программе комплексной экспериментальной отработке. Отмечается, что космический аппарат выдержал все термоциклы, предельно холодные и предельно горячие режимы.
Целью проекта является отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны.
«Луна-25» должна возобновить отечественную лунную программу, став первым в современной истории страны российским аппаратом на естественном спутнике планеты. Планировалось, что миссию запустят летом 2022 года, однако в Роскосмосе заявляли, что отправка «Луны-25» должна состояться до конца сентября.
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