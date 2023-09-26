В октябре произойдут затмения Солнца и Луны
14 октября случится кольцеобразное затмение Солнца, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.
Кроме того, 28 октября ожидается частное затмение Луны. Жители России смогут наблюдать только одно из них. Солнечное затмение, при котором вокруг Луны, закрывшей собой небесное светило, образуется огненная корона, ожидается с 18:05 до 23:55 мск. Максимальная фаза составит 0,95 и будет наблюдаться в 21:00 мск. Затмение в разных фазах будет наблюдаться на территории Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. В России его видно не будет.
Россияне смогут наблюдать частное лунное затмение, которое произойдет с 22:36 до 23:53 мск. Луна пройдет через северную часть тени Земли. Наибольшая фаза затмения составит 0,12 и произойдет в 23:13 мск.
Ранее ученый связал северное сияние в ночь на 13 сентября с активностью Солнца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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