В НАСА вновь перенесли первый полет марсианского вертолета

Причины этого не называются. Полет Ingenuity откладывался несколько раз.

Вертолету предстоит подняться на высоту около трех метров. Если запуск произойдет успешно, будущие полеты будут проходить на высоте около пяти метров. Это станет «первым приводным и контролируемым полетом» аппарата на поверхности другой планеты.

