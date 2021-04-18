В НАСА вновь перенесли первый полет марсианского вертолета

Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе перенесен на 19 апреля, сообщает НАСА.

NASA: в ближайшие дни состоится первый полет вертолета на Марсе

Причины этого не называются. Полет Ingenuity откладывался несколько раз.

Вертолету предстоит подняться на высоту около трех метров. Если запуск произойдет успешно, будущие полеты будут проходить на высоте около пяти метров. Это станет «первым приводным и контролируемым полетом» аппарата на поверхности другой планеты.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: nasa.gov
ТЕГИ:КосмосМарсНаса
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры