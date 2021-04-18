В НАСА вновь перенесли первый полет марсианского вертолета
18 апреля 202104:28
Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе перенесен на 19 апреля, сообщает НАСА.
Причины этого не называются. Полет Ingenuity откладывался несколько раз.
Вертолету предстоит подняться на высоту около трех метров. Если запуск произойдет успешно, будущие полеты будут проходить на высоте около пяти метров. Это станет «первым приводным и контролируемым полетом» аппарата на поверхности другой планеты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru