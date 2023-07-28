NASA анонсировала собственную стриминговую платформу
Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) анонсировало запуск собственного стримингового сервиса.
Платформа, которая получила название NASA+, предоставит доступ к прямым трансляциям космического агентства, а также к оригинальному контенту, причём совершенно бесплатно. Подключиться к сервису смогут владельцы устройств как на iOS, так и на Android.
«Больше пространства. Больше ракет. Больше науки. Больше миссий. Всё в одном месте», — отметили в NASA.
Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что полёт к Луне займёт три-четыре дня, а чтобы добраться до Марса потребуется семь-восемь лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru