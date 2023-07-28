NASA анонсировала собственную стриминговую платформу

Платформа, которая получила название NASA+, предоставит доступ к прямым трансляциям космического агентства, а также к оригинальному контенту, причём совершенно бесплатно. Подключиться к сервису смогут владельцы устройств как на iOS, так и на Android.

«Больше пространства. Больше ракет. Больше науки. Больше миссий. Всё в одном месте», — отметили в NASA.

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что полёт к Луне займёт три-четыре дня, а чтобы добраться до Марса потребуется семь-восемь лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

