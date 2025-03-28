В НАСА сообщили о сотрудничестве с российскими космонавтами на МКС

Американское космическое агентство (НАСА) заявило, что в настоящее время сосредоточено на сотрудничестве на орбите и продолжении работы Международной космической станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства.

В НАСА подчеркнули, что взаимодействие с «Роскосмосом» и другими международными партнерами продолжается в профессиональном режиме и осуществляется уже почти 25 лет.