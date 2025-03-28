В НАСА сообщили о сотрудничестве с российскими космонавтами на МКС

Американское космическое агентство (НАСА) заявило, что в настоящее время сосредоточено на сотрудничестве на орбите и продолжении работы Международной космической станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства.

В НАСА подчеркнули, что взаимодействие с «Роскосмосом» и другими международными партнерами продолжается в профессиональном режиме и осуществляется уже почти 25 лет.

SpaceX потеряла связь со Starship во время тестового полета

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявлял, что российские технологии необходимы для миссий на другие планеты. Глава НПП «Звезда» Сергей Поздняков сообщал о готовности создать скафандры для экспедиции на Марс, а руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предлагал Илону Маску организовать совместную миссию в 2029 году.

Владелец SpaceX, в свою очередь, анонсировал первый тестовый запуск корабля с роботом на Красную планету в 2026 году и возможный полет людей в 2029 году, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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