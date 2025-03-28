В НАСА сообщили о сотрудничестве с российскими космонавтами на МКС
Американское космическое агентство (НАСА) заявило, что в настоящее время сосредоточено на сотрудничестве на орбите и продолжении работы Международной космической станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства.
В НАСА подчеркнули, что взаимодействие с «Роскосмосом» и другими международными партнерами продолжается в профессиональном режиме и осуществляется уже почти 25 лет.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявлял, что российские технологии необходимы для миссий на другие планеты. Глава НПП «Звезда» Сергей Поздняков сообщал о готовности создать скафандры для экспедиции на Марс, а руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предлагал Илону Маску организовать совместную миссию в 2029 году.
Владелец SpaceX, в свою очередь, анонсировал первый тестовый запуск корабля с роботом на Красную планету в 2026 году и возможный полет людей в 2029 году, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В НАСА сообщили о сотрудничестве с российскими космонавтами на МКС
- Машина скорой помощи влетела в остановку на юге Москвы
- Генсек ООН заявил о легитимности власти Зеленского на Украине
- СМИ: ЕС может ограничить импорт агропродукции с Украины с июня
- МИД обвинил Лондон в координации удара по ГИС в Курской области
- Гутерреш: ООН не участвует в украинском урегулировании
- Суд арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток
- Семь человек пострадали при ударе ВСУ по жилому кварталу в Лисичанске в ЛНР
- В России число банков с участием иностранного капитала снизилось до 87
- Пять выступающих в художественной гимнастике россиянок получили нейтральный статус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru